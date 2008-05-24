Проблема с MySQL

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок188 просмотров

Есть сайт. Хостер что-то намудрил, теперь некоторые страницы не работают:

http://sofa-seazon.com/index.php?cPath=47

http://sofa-seazon.com/index.php?cPath=43

и т.д.. , не пускает в админку.

нужно решить эту проблему.

Хостер сказал, что обновил MySQL 4 на 5.

Хотя мне кажется, что был обновлен PHP...

ICQ: 97-22-11

MySQLPHP
17 лет назад
SETEVOY
Сергей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Staf4
Игорь 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$10
Человек, который прекрасно знает свое дело. Выполнил работу быстро и качественно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Staf4
Игорь 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта

    $30

    Есть система по купли-продажи трафика. Нужно в ней исправить некоторые небольшие ошибки. Система написана на ПХП исходник открытый. Оставляйте свои предложения с контактными данными

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интересное задание. Ява-фрэймы-пхп.

    $250

    Нужно результаты поиска двух поисковиков вывести одновременно в двух окнах (правом и левом) одного браузера (на экране). Оба окна должны иметь функцию собственного увеличения, то есть, нажав на "увеличть", например правое окно увеличится на 50%. ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется устранить ошибку в движке форума

    Необходимо устранить ошибку в движке форума, предположительно основанного на Перле. Для начала интересует стоимость, сложность и продолжительность работы. Причина появления ошибки неизвестна. Пример сценария, вызывающего ошибку: http://vzasos.ru/cgi-bin/board_show.pl?bid=8. Желательно также восстановить доступ к недоступной из-за ошибок ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Несложный скрипт (плагин к wordpress)

    Приветствую! Необходима разработка плагина к wordpress-у. Функционал следующий: 1.Скрипт работает с тхт. 2.Разделяет массив текста из тхт согласно заданным спецсимволам, по критериям: заголовок пост рубрики (в одном ...

    HTMLWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash заставка

    Нужно сделать флеш заставку с таким сценарием - меняются 6 фотографий, только нужно придумать какой-то красивый эфек (может как-то разбираются фотки и собираются), играет какая-то кислотная музыка. Потом выезжает тожет логотип, нужно придумать эфект, ...

    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад