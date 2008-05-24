Проблема с MySQL

Есть сайт. Хостер что-то намудрил, теперь некоторые страницы не работают:

http://sofa-seazon.com/index.php?cPath=47

http://sofa-seazon.com/index.php?cPath=43

и т.д.. , не пускает в админку.

нужно решить эту проблему.

Хостер сказал, что обновил MySQL 4 на 5.

Хотя мне кажется, что был обновлен PHP...

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