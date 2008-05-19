Форма обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен17 заявок235 просмотров

На сайт нужна форма обратной связи:

Имя

E-mail

Сообщение

С проверкой ввода данных.

17 лет назад
PalmaPress
Ковалев 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

2tl
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Илья прекрасно сработал - быстро и четко, всем рекомендую и обязательно буду обращаться к нему в будущем. Молодец!
С такими людьми всегда приятно работать. Все четко :) Точное задание, которое приятно реализовывать без постоянных переделок. Оплата вовремя, как и договаривались!

Заявки фрилансеров

2tl
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта

    $30

    Есть система по купли-продажи трафика. Нужно в ней исправить некоторые небольшие ошибки. Система написана на ПХП исходник открытый. Оставляйте свои предложения с контактными данными

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интересное задание. Ява-фрэймы-пхп.

    $250

    Нужно результаты поиска двух поисковиков вывести одновременно в двух окнах (правом и левом) одного браузера (на экране). Оба окна должны иметь функцию собственного увеличения, то есть, нажав на "увеличть", например правое окно увеличится на 50%. ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется устранить ошибку в движке форума

    Необходимо устранить ошибку в движке форума, предположительно основанного на Перле. Для начала интересует стоимость, сложность и продолжительность работы. Причина появления ошибки неизвестна. Пример сценария, вызывающего ошибку: http://vzasos.ru/cgi-bin/board_show.pl?bid=8. Желательно также восстановить доступ к недоступной из-за ошибок ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Несложный скрипт (плагин к wordpress)

    Приветствую! Необходима разработка плагина к wordpress-у. Функционал следующий: 1.Скрипт работает с тхт. 2.Разделяет массив текста из тхт согласно заданным спецсимволам, по критериям: заголовок пост рубрики (в одном ...

    HTMLWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash заставка

    Нужно сделать флеш заставку с таким сценарием - меняются 6 фотографий, только нужно придумать какой-то красивый эфек (может как-то разбираются фотки и собираются), играет какая-то кислотная музыка. Потом выезжает тожет логотип, нужно придумать эфект, ...

    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад