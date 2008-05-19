Уменьшить тумбы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок160 просмотров

Просьба уменьшить размер "тумб" http://vikidom.com , но чтобы качество фотографий не пострадало

и тем более выдача по времени.

17 лет назад
vikidom_com
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров