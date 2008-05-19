Нужно подключить Мультивалютную кассу roboxchange.com к моему сайту и сделать так, чтобы сразу после оплаты человеку уходило письмо со ссылкой на заранее определённый продукт.

Прошу откликнуться тех, кто умеет это делать.

Пишите вашу цену и сроки.