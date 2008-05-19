Нужно подключить мультивалютную кассу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки96 просмотров

Нужно подключить Мультивалютную кассу roboxchange.com к моему сайту и сделать так, чтобы сразу после оплаты человеку уходило письмо со ссылкой на заранее определённый продукт.

Прошу откликнуться тех, кто умеет это делать.

Пишите вашу цену и сроки.

17 лет назад
forumsozdat
Алексей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров