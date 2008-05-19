Просьба уменьшить размер "тумб" http://vikidom.com , но чтобы качество фотографий не пострадало и тем более выдача по времени.
Доработка CMS, разработка небольших модулей
Интересует периодическое сотрудничество по мере надобности с ответственным человеком.
Данная CMS была написана мной несколько лет назад, и немного устарела:)
Требуются небольшие модули управления контентом (в готовую бд и интерфейс - или без такового).
Приветствуются доработки в моём коде с использованием более корректного кода.
Требования:
1. хорошие сроки исполнения
2. приемлимая цена, т.к плачу из своего кармана
3. интересует качественная работа.
Cms написана на PHP\Mysql.
В данный момент требуется сделать модуль фотогаллереи и небольшой модуль добавления подстраниц.
Жду в ICQ ваши цены и кратко о вашем опыте програмирования.
Планирую дальнейшее сотрудничество с выбранным кандидатом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $330
Добавить функционал к CMS, сверстать и установить комплект шаблонов: главная страница и несколько внутренних (отличаются центральным блоком). CMS с которой нужно работать phpshop catalog. ТЗ с картинками на добавочный ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Ищу человека, специалиирующегося на написании парсеров (Грабберов) информации с сайтов. Меня интересует автомобильная тематика (Объявления, каталог авто), недвижимость (объявления недвижимости), прочая информация (каталог комнатных растений, каталог киноактёров, каталог компьютерных игр, статьи на строительную тематику, статьи ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен Web программист Ваше предложение и портфолио прошу выслать на: 1. ICQ: 253-611-216 2. Emai: [email protected] Все подробности обсуждаются в ICQВеб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10
Есть сайт. Хостер что-то намудрил, теперь некоторые страницы не работают: http://sofa-seazon.com/index.php?cPath=47 http://sofa-seazon.com/index.php?cPath=43 и т.д.. , не пускает в админку. нужно решить эту проблему. Хостер ...Завершен17 лет назад
На сайт нужна форма обратной связи: Имя E-mail Сообщение С проверкой ввода данных.Завершен17 лет назад
- $50
Исправления в shop script proВеб-программирование3 исполнителяЗакрыт17 лет назад
Нужно перенести несколько сайтов. Просьба обращаться только если: – вы неоднократно выполняли подобную работу – вам не менее 23 лет. Бюджет обсуждаетсяЗавершен17 лет назад
- $30
Есть система по купли-продажи трафика. Нужно в ней исправить некоторые небольшие ошибки. Система написана на ПХП исходник открытый. Оставляйте свои предложения с контактными даннымиВеб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужно результаты поиска двух поисковиков вывести одновременно в двух окнах (правом и левом) одного браузера (на экране). Оба окна должны иметь функцию собственного увеличения, то есть, нажав на "увеличть", например правое окно увеличится на 50%. ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад