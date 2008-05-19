Доработка CMS, разработка небольших модулей

Интересует периодическое сотрудничество по мере надобности с ответственным человеком.

Данная CMS была написана мной несколько лет назад, и немного устарела:)

Требуются небольшие модули управления контентом (в готовую бд и интерфейс - или без такового).

Приветствуются доработки в моём коде с использованием более корректного кода.

Требования:

1. хорошие сроки исполнения

2. приемлимая цена, т.к плачу из своего кармана

3. интересует качественная работа.

Cms написана на PHP\Mysql.

В данный момент требуется сделать модуль фотогаллереи и небольшой модуль добавления подстраниц.

Жду в ICQ ваши цены и кратко о вашем опыте програмирования.

Планирую дальнейшее сотрудничество с выбранным кандидатом.