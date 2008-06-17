Доработка магазина на движке PHPShop Enterprise

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки112 просмотров

ИЛИ ПРЕДЛАГАЙТЕ ВАШ БЮДЖЕТ!

Требуется:

Возможность выбора покупателем параметров товара от которых НЕ зависит цена, н-р, цвет, размеры.

Выбор путем проставления галочек или

как в http://mirmaek.ru

Конкретнее:

Товар - текстильный автомобильный коврик,

Цена - 2000 р.,

Покупатель должен выбрать на одной странице:

1) цвет коврика (10 вариантов)

2) цвет оверлока (10 вариантов)

3) цвет строчки (10 вариантов)

4) наличие подпятнмка (да\нет)

Выбранные параметры отображаются

1) у товара в корзине

2) у админа

17 лет назад
wolfgant
Валерия 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Выбранный исполнитель

aideremir
Айдер 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Сделал все, что требовалось. Рекомендую

Заявки фрилансеров

aideremir
Айдер 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад