Нужно в дизайн сайта вшить скрипт каталога сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки93 просмотра

Нужен специалист, который в дизайн сайта вошет новый движок (скрипт) "каталог сайтов" и настроит все модули.

17 лет назад
tskural
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров