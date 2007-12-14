Нужен дизайнер для длительного сотрудничества Необходим специалист, который будет заниматься корректировкой дизайна. У нас есть несколько десятков сайтов, у которых есть дизайн, но нам надо его оживить, то есть поменять рамочку у таблицы, сделать ей например ...
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужен специалист, который в дизайн сайта вошет новый движок (скрипт) "каталог сайтов" и настроит все модули.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо доработать скрипт меню. Полное ТЗ на работу в приложении.Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим специалист, который будет заниматься корректировкой дизайна. У нас есть несколько десятков сайтов, у которых есть дизайн, но нам надо его оживить, то есть поменять рамочку у таблицы, сделать ей например эффект, сменить вид кнопок ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо копирайтер, который будет подготавливать контент на целый сайт. Работа будет заключаться в следующем: Мы даем тематику сайта, а также те разделы (страницы) которые будут на данном сайте. Вам необходимо будет написать или сделать рерайт информации ...Наполнение сайтов50 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать скрипт карты сайта, который будет работать по следующей технологии: Вводишь самостоятельно все страницы сайта в форму скрипта, данный скрипт генерирует карту 2-х уровневую, а если у сайты 3-х уровневые страницы, то при нажатии на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать логотип для компании. Полное описание работы в приложении.Логотипы и Знаки58 заявокЗакрыт16 лет назад
Полное техническое задание на необходимые статьи в приложении.Копирайтинг9 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать FLASH баннер/ Техническое задание в приложении к письму. Пишите в личку или в аську 210321411Баннеры11 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищется человек на тематический обмен ссылками по строительной тематике. Оплата за один обмен от 10 рублей. Нужен специалист, который имеет наработанную базу. Сайтов для работы - 7 Пишите в личку, или в аську 210321411Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать рекламный модуль в журнал. Размер модуля 92х135 или 189х66 Срок 1-2 дня. Интересует стоимостьИллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Для сайта необходимо изготовить 5 иконок. Тематика иконок: Словарь строительных терминов Строительные гости Статьи о строительстве и ремонте Доска объявления и каталог строительных сайтов Размер иконок – 32х32 Правее от иконок должно быть название. Пример стиля иконок приложен к письму. У нас ...Иконки и Пиксель-арт22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно написать 15 статей по тематике деревообработка и деревообрабатывающее оборудование. Не нужны сообщения, что работаю уже 10 лет знаю много тем, нужен именно технический специалист, который конкретно знаком с темой.Копирайтинг10 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо установить на хостинг скрипт каталога сайтов и встроить дизайн.Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
необходимо перенести словарь терминов с одно сайта на другой. Техническое задание приложено к письму.Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо из представленных фотографий сделать 3х мерную модель станка. Всего будет 4 станка. К проекту я приложил картину, в таком стиле необходимо чтобы получились картинки. Интересуют сроки разработки и стоимость.3D-графика53 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать элемент на сайт. Полное техническое задание приложено к письму. Интересует стоимость разработки, а также сроки.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо решить несколько задач по статистике, своих знаний не хватает. Задания в приложении.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать иконки для каталога сайтов. Иконок будет примерно 15 штук. Качество исполнения должно быть примерно как на примере, который я приложил к письму. Свои расценки и портфолио в личкуИконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо изменить несколько элементов. 1. Картинка 1.jpg Слева и справа у картинки идут завитушки, необходимо нарисовать другие завитушки, чтобы они не были похожи на эти. 2. Картина 2.jpg На картинки написано Наш Адрес, а под этим адресом завитушка, необходимо ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт16 лет назад