Разработка иконок для каталога

Иконки и Пиксель-артЗакрыт11 заявок322 просмотра
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Необходимо разработать иконки для каталога сайтов.

Иконок будет примерно 15 штук.

Качество исполнения должно быть примерно как на примере, который я приложил к письму. Свои расценки и портфолио в личку

16 лет назад
tskural
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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