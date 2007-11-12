Иконка для сайта

Необходимо разработать дизайн для java игры (для сотового телефона). 5 уровней + стартовая страница + 2 финальных страницы (выигрыш и проигрыш) ТЗ в файле. в личку не пишите , отвечать не буду. Лучше всего в icq. В дальнейшем постоянное сотрудничество.