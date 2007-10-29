Созданиe иконок для оформления сайта и баннеров

Требуются оригинальные иконки для программы по недвижимости... обращаю внимание "оригинальные"! Их не должно быть в инете, все что в сети на эту тему у нас есть тоннами, задача нарисовать новые :) примерно 40-50 штук. Тестовое задание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайнер для создания иконок для оформления сайта и баннеров в стиле пиксельном чтобы все было красиво
Портфолио обязательно
ICQ 997544
Если есть Skype лучше стучать туда...
sevasot
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