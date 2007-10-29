Созданиe иконок для оформления сайта и баннеров

Иконки и Пиксель-артЗакрыт9 заявок237 просмотров
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Нужен дизайнер для создания иконок для оформления сайта и баннеров в стиле пиксельном чтобы все было красиво

Портфолио обязательно

ICQ 997544

Если есть Skype лучше стучать туда...

sevasot

16 лет назад
seva
35 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв
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