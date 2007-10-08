Создание кнопки консультации

Иконки и Пиксель-артЗакрыт10 заявок488 просмотров
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#1$

Необходимо для сайта www.ChinLine.ru

Создать под дизайн сайта кнопку консультации которая будет расположена в правол верхнем углу.

С текстом:

On-Line консультация

специалиста по шиншиллам

16 лет назад
ChinLine
Россия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
31 отзыв
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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