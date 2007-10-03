Требуются оригинальные иконки для программы по недвижимости... обращаю внимание "оригинальные"! Их не должно быть в инете, все что в сети на эту тему у нас есть тоннами, задача нарисовать новые :)

примерно 40-50 штук.

Тестовое задание обязательно, стучитесь в аську... 117400013