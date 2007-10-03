Иконки 50X50, 7 штук для фото-тех сайта
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Требуются оригинальные иконки для программы по недвижимости... обращаю внимание "оригинальные"! Их не должно быть в инете, все что в сети на эту тему у нас есть тоннами, задача нарисовать новые :)
примерно 40-50 штук.
Тестовое задание обязательно, стучитесь в аську... 117400013
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