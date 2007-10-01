Перерисовка иконки

Необходимо отрисовать представленную здесь иконку разных размеров и разных цветов.

Требования:

1. фон должен быть прозрачным, так чтобы иконку можно было ставить на фон любого цвета. Т.е. фон не привязывать к иконке. Например: сейчас иконка светлого цвета на темно-сером фоне, если её переместить на темно-синий или зеленый или черный фон её не нужно было бы перерисовывать. Это очень важно.

2. иконка нужна в двух цветах - один для темного фона (можно оставить этот-же цвет), другой для светлого фона (ярко оранжевый).

3. размеры - нужны следующие размеры иконок 16x16 24x24 32x32 и 48х48 для ПО и одну для веба масштабируемую.

4. ни чего не нужно выдумывать своего, иконка должна быть один в один как есть, только с прозрачным фоном и в двух цветах. там еще есть тени от элементов (всего 6 элементов) иконки, так вот, они (тени) тоже должны быть и накладываться на прозрачный фон.

Желательно сразу прислать свой вариант иконки 32х32 оранжевого цвета с прозрачным фоном на мыло [email protected], если мне понравится ваш первый вариант, я сразу же закрою проект на вас.