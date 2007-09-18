Иконка для сайта

Нужна иконка (URL) к сайту. Подробности в ПМ
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Нужно сделать иконку для сайта www.a-shop.ru аналогичную как другие в шапке. Она должна называться - "Программное обеспечение" и скорее всего содержать флажок windows и еще что-нибудь...Обратите внимание что это gif на синем фоне.
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