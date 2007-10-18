Нарисовать 5 кнопок к стандартному скину IPB

Необходимо выполнить кнопки:

1. Создать викторин;

2. Добавить вопрос;

3. Завершить виторину;

4. Идёт пересчёт;

5. Викторина завершена;

Размер кнопок как у кнопки «Создать тему».

Для кнопок 1 и 2 нужно нарисовать иконку.

Для 3 и 4 копцепции иконки нет. «Завершить викторину» обозначает закрытие викторины для ответов и переход к определению победителей.

Для остальных можно использовать иконки из поставки IPB, возможно подойдут прикреплённые.

Если есть идеи какие иконки можно нарисовать с кнопкам 3-5, это только лучше.