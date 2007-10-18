Нарисовать 5 кнопок к стандартному скину IPB

Необходимо прорисовать анимацию пиксельного человечка. Порядка 400 кадров. Высота человечка 70 px. Сам человечек, примеры анимации и описание анимации предоставляются нами. Оплата по договоренности. Возможны варианты как повременная оплата так и итоговая за работу. Предложения без ...
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Необходимо выполнить кнопки:
1. Создать викторин;
2. Добавить вопрос;
3. Завершить виторину;
4. Идёт пересчёт;
5. Викторина завершена;
Размер кнопок как у кнопки «Создать тему».
Для кнопок 1 и 2 нужно нарисовать иконку.
Для 3 и 4 копцепции иконки нет. «Завершить викторину» обозначает закрытие викторины для ответов и переход к определению победителей.
Для остальных можно использовать иконки из поставки IPB, возможно подойдут прикреплённые.
Если есть идеи какие иконки можно нарисовать с кнопкам 3-5, это только лучше.
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