Пиксельный человечек

$500
Иконки и Пиксель-артЗакрыт6 заявок340 просмотров
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Необходимо прорисовать анимацию пиксельного человечка. Порядка 400 кадров.

Высота человечка 70 px. Сам человечек, примеры анимации и описание анимации предоставляются нами.

Оплата по договоренности. Возможны варианты как повременная оплата так и итоговая за работу.

Предложения без примера работ не рассматриваются.

Возможно долговременное сотрудничество.

16 лет назад
wargamer
Хелд 
54 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
headmaid
Роман 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
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