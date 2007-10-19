Необходимо создать пачку больших смайликов.

Необходимо выполнить кнопки: 1. Создать викторин; 2. Добавить вопрос; 3. Завершить виторину; 4. Идёт пересчёт; 5. Викторина завершена; Размер кнопок как у кнопки «Создать тему». Для кнопок 1 и 2 нужно нарисовать иконку. Для 3 и ...
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Необходимо создать несколько смайликов для логотипов сайта, и его поддоменов.
Размер каждого смайла должен быть не менее 200x200 пикселей
Нужны следующие смайлы:
Основной смайл для главного логотипа
Смайл для поддомена на котором будет сайт знакомств.
Смайл для поддомена на котором будет находится форум.
Смайл для поддомена на котором будет находится чат.
Так же по желанию дизайнера можно придумать различные смайлы для других поддоменов.
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