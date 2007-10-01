Необходимо выполнить кнопки: 1. Создать викторин; 2. Добавить вопрос; 3. Завершить виторину; 4. Идёт пересчёт; 5. Викторина завершена; Размер кнопок как у кнопки «Создать тему». Для кнопок 1 и 2 нужно нарисовать иконку. Для 3 и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим набор иконок для программы в мобильный телефон
иконка звета хаки или чтото ярко-зеленое,с белыми пятнами, запоминающееся , имеющее прямое отношение к телекоммуникациям.
Просьба проявлять фантазию в рисовании иконок самим, а не напрягать Заказчика.
Если бы мы знали точно как иконка должна выглядеть-нарисовали бы сами.
Предоплаты не будет до тех пор пока дизайн не понравится
Ваши предложения присылайте на:
Email:
ICQ:
194337796
В своем предложении укажите,пожалуйста, ваше портфолио,icq/skype,email и телефон
Мы сами свяжемся с кем посчитаем нужным.
Спасибо заранее
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