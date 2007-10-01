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Необходим набор иконок для программы в мобильный телефон

иконка звета хаки или чтото ярко-зеленое,с белыми пятнами, запоминающееся , имеющее прямое отношение к телекоммуникациям.

Просьба проявлять фантазию в рисовании иконок самим, а не напрягать Заказчика.

Если бы мы знали точно как иконка должна выглядеть-нарисовали бы сами.

Предоплаты не будет до тех пор пока дизайн не понравится

Ваши предложения присылайте на:

Email:

[email protected]

ICQ:

194337796

В своем предложении укажите,пожалуйста, ваше портфолио,icq/skype,email и телефон

Мы сами свяжемся с кем посчитаем нужным.

Спасибо заранее