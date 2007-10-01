Качественные иконки

Необходимо создать несколько смайликов для логотипов сайта, и его поддоменов. Размер каждого смайла должен быть не менее 200x200 пикселей Нужны следующие смайлы: Основной смайл для главного логотипа Смайл для поддомена на котором будет сайт знакомств. Смайл для поддомена на котором ...