Всегда рад, когда работаю видя все требования и то, чего хотели бы видеть в итоге. Несомненно то, что Артем знает, что ему нужно, и четко это указывает. Но главное, что поддерживает вкус дизайнера, хотя и сложное было задание совместить свой стиль с уже готовым ФС компании. Приятно было иметь с таким добропорядочным человеком дело. Всего наилучшего!