Портфолио
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Отзывы заказчиков
$199
10 баллов
15 лет назад
Дизайнер от Бога! С первого раза угадал с дизайном! Внес все поправки без вопросов. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Всегда рад, когда работаю видя все требования и то, чего хотели бы видеть в итоге. Несомненно то, что Артем знает, что ему нужно, и четко это указывает. Но главное, что поддерживает вкус дизайнера, хотя и сложное было задание совместить свой стиль с уже готовым ФС компании. Приятно было иметь с таким добропорядочным человеком дело. Всего наилучшего!
$100
10 баллов
15 лет назад
Сделал новый дизайн сайт хостинг-провайдера VANhoster.com . Справился качественно и быстро. Всем советую. Спасибо!
Ответный отзыв
Благодарю за приятное общение. Кроме выполненного заказа получилось более длительное сотрудничество.
$300
10 баллов
15 лет назад
Сделал все хорошо, учитывал все требования, результатом доволен!!! ))))
Ответный отзыв
Заказчик позволяет свободный креатив для дизайнера. Приятно иметь дело
$199
10 баллов
15 лет назад
Дизайн выполнен на профессиональном уровне. Все необходимые изменения вносились по ходу работы, пожелания учитывались. Приятно было работать.
Ответный отзыв
Главное, что я выделил бы у Алексея — ответственность. Второе — понимание. Третье — своевременность. И ко всем этим критериям добавляется нужное современному интернету деловое общение. Договор, исполнение, оплата. За такими заказчиками, господа, будущее!
$300
8 баллов
15 лет назад
Работа выполнена, спасибо. Правда, были задержки в работе, но в целом результат положительный.
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству. Никаких претензий. Ответственный заказчик и приятный человек.