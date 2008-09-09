romanos

Роман romanos

 
33 годаСША/Калифорния
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад

web-design

Портфолио
Отзывы заказчиков
artemida_design
Артем Клыпа 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$199
10 баллов
15 лет назад
Профессиональный дизайн сайта мебельной компании
Дизайнер от Бога! С первого раза угадал с дизайном! Внес все поправки без вопросов. Спасибо за сотрудничество!
Всегда рад, когда работаю видя все требования и то, чего хотели бы видеть в итоге. Несомненно то, что Артем знает, что ему нужно, и четко это указывает. Но главное, что поддерживает вкус дизайнера, хотя и сложное было задание совместить свой стиль с уже готовым ФС компании. Приятно было иметь с таким добропорядочным человеком дело. Всего наилучшего!
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beshopcomua
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Правка дизайна сайта
Сделал новый дизайн сайт хостинг-провайдера VANhoster.com . Справился качественно и быстро. Всем советую. Спасибо!
Благодарю за приятное общение. Кроме выполненного заказа получилось более длительное сотрудничество.
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region74
Георгий 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$300
10 баллов
15 лет назад
Разработка сайта портфолио
Сделал все хорошо, учитывал все требования, результатом доволен!!! ))))
Заказчик позволяет свободный креатив для дизайнера. Приятно иметь дело
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james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$199
10 баллов
15 лет назад
Дизайн и вёрстка сайта - каталога софта
Дизайн выполнен на профессиональном уровне. Все необходимые изменения вносились по ходу работы, пожелания учитывались. Приятно было работать.
Главное, что я выделил бы у Алексея — ответственность. Второе — понимание. Третье — своевременность. И ко всем этим критериям добавляется нужное современному интернету деловое общение. Договор, исполнение, оплата. За такими заказчиками, господа, будущее!
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tigra_polosat
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$300
8 баллов
15 лет назад
Дизайн портала PhotoPulse
Работа выполнена, спасибо. Правда, были задержки в работе, но в целом результат положительный.
Рад сотрудничеству. Никаких претензий. Ответственный заказчик и приятный человек.
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