beshopcomua

Сайт: vanhoster.com 5 страниц Нужно подкорректировать код по ІЕ. В остальных браузерах выводит отлично. Вообще то, рассматриваю полное изменения кода. DIVы уже надоели. Кто что может предложить, какие более современные методы кодировки?
- Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Нужно исправить html-код следующих страниц: главная (http://vanhoster.com/index.html); хостинг (http://vanhoster.com/hosting.html); домены (http://vanhoster.com/domen.html); поддержка (http://vanhoster.com/support.html); про нас (http://vanhoster.com/about.html). Сайт без ошибок открывается через браузер Opera", но вот через "Internet Explorer" немного искажает. Оплата: За выполненную работу предлагаем заказать у нас виртуальный хостинг на сумму ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $10
Нужно как можно лучше сделать дизайт сайта: www.vanhoster.com Ничего менять не нужно, только убрать брак: 1. все надписи сделать на русском языке (вмечто английского); 2. на страницах http://www.vanhoster.com/hosting.html и http://www.vanhoster.com/domen.html ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $20
Необходимо подправить дизайн сайта http://vanhoster.com . Почти на всех страницай что то выходит за поля. Это нужно изменить. Особенно свернуть внимание на изменение таблички с тарифными планами на странице http://vanhoster.com/hosting.html ЧТобы таблица вписывалась в дизай сайта. Также ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Нужно сделать шапку к сайту vanhoster.com . На этом сайте уже есть шапка, но ее нужно изменить. Созданая шапка должна имень логотип и ссылки на страницы (точно такие как и сейчас есть: главная, хостинг, домены, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Здравствуйте! У меня возникла следующая задача. Я приобрёл скрипт интернет магазина Shop-script-premium, установил, настроил. Всё отлично, НО..... при каждом заказе покупателём товара требуется подтверждение администратора. У меня товары исключительно электронные и такой необходимости подтверждения нету. Задача состоит в ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт17 лет назад