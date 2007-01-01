beshopcomua

Иван Петлюк beshopcomua

 
36 летУкраина/Львов
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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недостаточно оценок
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нет выплат фрилансерам
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  • Корректировка дизайна и кода сайта vanhoster.com

    Сайт: vanhoster.com 5 страниц Нужно подкорректировать код по ІЕ. В остальных браузерах выводит отлично. Вообще то, рассматриваю полное изменения кода. DIVы уже надоели. Кто что может предложить, какие более современные методы кодировки?

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправление html-кода сайта

    $20

    Нужно исправить html-код следующих страниц: главная (http://vanhoster.com/index.html); хостинг (http://vanhoster.com/hosting.html); домены (http://vanhoster.com/domen.html); поддержка (http://vanhoster.com/support.html); про нас (http://vanhoster.com/about.html). Сайт без ошибок открывается через браузер Opera", но вот через "Internet Explorer" немного искажает. Оплата: За выполненную работу предлагаем заказать у нас виртуальный хостинг на сумму ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Правка дизайна сайта

    $10

    Нужно как можно лучше сделать дизайт сайта: www.vanhoster.com Ничего менять не нужно, только убрать брак: 1. все надписи сделать на русском языке (вмечто английского); 2. на страницах http://www.vanhoster.com/hosting.html и http://www.vanhoster.com/domen.html ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Оптимизация дизайна сайта

    $20

    Необходимо подправить дизайн сайта http://vanhoster.com . Почти на всех страницай что то выходит за поля. Это нужно изменить. Особенно свернуть внимание на изменение таблички с тарифными планами на странице http://vanhoster.com/hosting.html ЧТобы таблица вписывалась в дизай сайта. Также ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Шапка к сайту

    $10

    Нужно сделать шапку к сайту vanhoster.com . На этом сайте уже есть шапка, но ее нужно изменить. Созданая шапка должна имень логотип и ссылки на страницы (точно такие как и сейчас есть: главная, хостинг, домены, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Shop-script Premium. Автоматизация продаж.

    $50

    Здравствуйте! У меня возникла следующая задача. Я приобрёл скрипт интернет магазина Shop-script-premium, установил, настроил. Всё отлично, НО..... при каждом заказе покупателём товара требуется подтверждение администратора. У меня товары исключительно электронные и такой необходимости подтверждения нету. Задача состоит в ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
romanos
Роман 
33 годаСША
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
2 года назад
Правка дизайна сайта
Благодарю за приятное общение. Кроме выполненного заказа получилось более длительное сотрудничество.
Сделал новый дизайн сайт хостинг-провайдера VANhoster.com . Справился качественно и быстро. Всем советую. Спасибо!
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