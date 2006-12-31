Требуется реально грамотны(й)е сцециалист(ы) по counter strike - создание сервера для монетизированных турниров стучимся в аську 117400013
- $2000Разработка игр4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется доработать существующий проект... www.bazukan.ru 1. админка 2. ввести новые элементы игры 3. платежные системы 117400013Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Определяем стоимость небольшой игры, кроссбраузерность (если не флеш) Бегалка-стрелялка, по графики аналог icq-warsheep. Услуги дизайнеров не нужны! Графика за исключением отдельных элементов вся готова. - Привязка к платежным системам ( ввод и вывод автоматизированный ) - Внутриигравой чат ...Разработка игр1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется создать карту для он-лайн игры, 500х24000, примером может послужить карта warsheep в icq аська 117400013Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Оцениваем стоимость услуги по разработки небольшой флеш игры on-line.... с последующим обновлением. Требуется игра, 2D, войнушка в городе, участники тупо стреляют в друг друга, проигравшие выбывают...и все! Подробности через аську 117400013Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
одна страница + маленькая таблица, только для тех кто делает качественно и быстро - 50 у.е. сдать требуется 20.12 до 10.30 аська 117400013HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $20
требуется правильно нарезать css по макету в аську 117400013HTML-верстка9 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуются оригинальные иконки для программы по недвижимости... обращаю внимание "оригинальные"! Их не должно быть в инете, все что в сети на эту тему у нас есть тоннами, задача нарисовать новые :) примерно 40-50 штук. Тестовое задание обязательно, ...Иконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуются оригинальные иконки для программы по недвижимости... обращаю внимание "оригинальные"! Их не должно быть в инете, все что в сети на эту тему у нас есть тоннами, задача нарисовать новые :) примерно 40-50 штук. Тестовое задание ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗакрыт16 лет назад
перенос готового сайта с одного хостинга на другой, требуется панель управления базой данных и контекстом, мелкие доработки стучитесь в асю 117400013Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
на почту поступает письмо с прикрепленным файлом, раньше это был .exl сейчас .mac необходимо сделать, так, чтобы база обновлялась с новым файлом стучаться в аську 117400013Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Что есть: 1. домен 2. хостинг 3. макет сайта Требуется: 1. Создать обновление базы на сайте путем перехвата мыла с электронной почты; 2. выборка пользователями по базе (три параметра); 3. переход пользователя в свою выборку, где происходит оплата по каждой выбранной позиции путем отправки sms. (открывается закрытый пункт ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $140
Что есть: 1. домен 2. хостинг 3. макет сайта Требуется: 1. Создать обновление базы на сайте путем перехвата мыла с электронной почты; 2. выборка пользователями по базе (три параметра); 3. переход пользователя в свою выборку, где происходит оплата по каждой выбранной позиции путем отправки sms. (открывается закрытый пункт ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
у меня на сайте после регистрации пользователей всплывает окно с ошибкой. Вот, что мне по этому поводу написала служба поддержки хостинга: Попробуйте при создание xajax объекта вызвать $xajax->cleanBufferOn(), которая вкдючает буфферизацию вывода и как ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется помощь в переносе на платный хостинг одной готовой странички и добавление на нее мини-чата простейшей конфигурации ... согласен даже на обычный мини-чат кричалку и это все. Рассмотрю любые предложения, спасибо :) пример странички: www.gorelukovoe.narod.ruВеб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется устранить неполадки на сайте (PHP) нужен специалист, который посмотрит сайт, определит и устранит неполадки до 31.12.2006 г.Веб-программирование14 заявокЗакрыт17 лет назад