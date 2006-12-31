Очень хороший заказчик. Понравилось то, что заказчик не поленился написать ТЗ к шаблону. После сдачи шаблона, оплата была произведена в течение 10-15 минут. На следующий день обратился с модификацией шаблона и частичным перестроением, за такую же сумму. Оплату произвёл не дожидаясь, пока я закончу до конца работу. В общем, надеюсь, что и в новом 2008 году у нас будут общие дела и работы! С Наступающими Новогодними Праздниками! С уважением, Торопов Евгений