sms-bonus

Гость sms-bonus

 
NaN летРоссия
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

аська 117400013

  • Игра

    $1000

    Требуется доработать существующий проект... www.bazukan.ru 1. админка 2. ввести новые элементы игры 3. платежные системы 117400013

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Игра

    $1000

    Определяем стоимость небольшой игры, кроссбраузерность (если не флеш) Бегалка-стрелялка, по графики аналог icq-warsheep. Услуги дизайнеров не нужны! Графика за исключением отдельных элементов вся готова. - Привязка к платежным системам ( ввод и вывод автоматизированный ) - Внутриигравой чат ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Карта игры

    Требуется создать карту для он-лайн игры, 500х24000, примером может послужить карта warsheep в icq аська 117400013

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Игра

    Оцениваем стоимость услуги по разработки небольшой флеш игры on-line.... с последующим обновлением. Требуется игра, 2D, войнушка в городе, участники тупо стреляют в друг друга, проигравшие выбывают...и все! Подробности через аську 117400013

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка и css

    $50

    одна страница + маленькая таблица, только для тех кто делает качественно и быстро - 50 у.е. сдать требуется 20.12 до 10.30 аська 117400013

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Css

    $20

    требуется правильно нарезать css по макету в аську 117400013

    CSS
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Иконки

    Требуются оригинальные иконки для программы по недвижимости... обращаю внимание "оригинальные"! Их не должно быть в инете, все что в сети на эту тему у нас есть тоннами, задача нарисовать новые :) примерно 40-50 штук. Тестовое задание обязательно, ...

    Иконки и Пиксель-арт8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Иконки

    Требуются оригинальные иконки для программы по недвижимости... обращаю внимание "оригинальные"! Их не должно быть в инете, все что в сети на эту тему у нас есть тоннами, задача нарисовать новые :) примерно 40-50 штук. Тестовое задание ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обновление базы с электронного ящика и др.

    $100

    Что есть: 1. домен 2. хостинг 3. макет сайта Требуется: 1. Создать обновление базы на сайте путем перехвата мыла с электронной почты; 2. выборка пользователями по базе (три параметра); 3. переход пользователя в свою выборку, где происходит оплата по каждой выбранной позиции путем отправки sms. (открывается закрытый пункт ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Обновление базы сайта с мыла и др.

    $140

    Что есть: 1. домен 2. хостинг 3. макет сайта Требуется: 1. Создать обновление базы на сайте путем перехвата мыла с электронной почты; 2. выборка пользователями по базе (три параметра); 3. переход пользователя в свою выборку, где происходит оплата по каждой выбранной позиции путем отправки sms. (открывается закрытый пункт ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ошибка при регистрации

    у меня на сайте после регистрации пользователей всплывает окно с ошибкой. Вот, что мне по этому поводу написала служба поддержки хостинга: Попробуйте при создание xajax объекта вызвать $xajax-&gt;cleanBufferOn(), которая вкдючает буфферизацию вывода и как ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Перенос на хостинг домашней странички

    Требуется помощь в переносе на платный хостинг одной готовой странички и добавление на нее мини-чата простейшей конфигурации ... согласен даже на обычный мини-чат кричалку и это все. Рассмотрю любые предложения, спасибо :) пример странички: www.gorelukovoe.narod.ru

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
$25
10 баллов
10 лет назад
Ошибка при регистрации
Отличный заказчик! Рекомендую.
Работать было очень приятно, отличный специалист. Все сделал быстро и качественно... :)
Ответный отзыв
STGayA
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
54 отзыва
$100
10 баллов
16 лет назад
Верстка и css
Очень хороший заказчик. Понравилось то, что заказчик не поленился написать ТЗ к шаблону. После сдачи шаблона, оплата была произведена в течение 10-15 минут. На следующий день обратился с модификацией шаблона и частичным перестроением, за такую же сумму. Оплату произвёл не дожидаясь, пока я закончу до конца работу. В общем, надеюсь, что и в новом 2008 году у нас будут общие дела и работы! С Наступающими Новогодними Праздниками! С уважением, Торопов Евгений
Рекомендовать его не буду никому, такой чел мне самому нужен :) 10 баллов! За ночь сделал то, что другие не смогли за 3 дня... Респект чувак!
Ответный отзыв
Phantomouse
40 летДания
20 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Обновление базы с электронного ящика и др.
Хороший дядька. Четкие мысли, конструктивная дискуссия, оперативная оплата. Работать с ним легко и приятно. Всем советую :).
Это настоящий Бэтман программирования :) Работу сделал за 2 дня, где другие обещали за 2 недели. Очень приятно было работать, учел дополнительные возможности, которые небыли указаны заранее. Настоящий профессионал, советую всем.
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