Верстка и css

$50
HTML-версткаЗавершен16 заявок214 просмотров
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одна страница + маленькая таблица, только для тех кто делает качественно и быстро - 50 у.е.

сдать требуется 20.12 до 10.30

аська 117400013

CSS
16 лет назад
sms-bonus
Гость 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
STGayA
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
54 отзыва
16 лет назад
$100
Рекомендовать его не буду никому, такой чел мне самому нужен :) 10 баллов! За ночь сделал то, что другие не смогли за 3 дня... Респект чувак!
Очень хороший заказчик. Понравилось то, что заказчик не поленился написать ТЗ к шаблону. После сдачи шаблона, оплата была произведена в течение 10-15 минут. На следующий день обратился с модификацией шаблона и частичным перестроением, за такую же сумму. Оплату произвёл не дожидаясь, пока я закончу до конца работу. В общем, надеюсь, что и в новом 2008 году у нас будут общие дела и работы! С Наступающими Новогодними Праздниками! С уважением, Торопов Евгений
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