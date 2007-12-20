Верстка и css

Необходимо разверстать PSD файл. Можно табличную вёрстку. Прикрепляю JPEG файл.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
одна страница + маленькая таблица, только для тех кто делает качественно и быстро - 50 у.е.
сдать требуется 20.12 до 10.30
аська 117400013
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