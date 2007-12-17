Переделать div -> tab простой шаблон joomla.

Требуется порезка 4 страниц HTML, без привязки к админке.
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Шаблон отверстан дивами, необходимо переделать на таблици, с целью получения возможности для редактирования в dreamweaver. смотреть на сайте www.arco.spb.ru
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