Переделать div -> tab простой шаблон joomla.

HTML-версткаЗакрыт14 заявок212 просмотров
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Шаблон отверстан дивами, необходимо переделать на таблици, с целью получения возможности для редактирования в dreamweaver. смотреть на сайте www.arco.spb.ru

Joomla
16 лет назад
Lumen124
Эдуард 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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