Переверстать 2 страницы

$6
HTML-версткаЗакрыт1 заявка82 просмотра
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приватный для k_dimon

фреймовую структуру перенести 1:1 в табличную

16 лет назад
the_one
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
k_dimon
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$6
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