Переверстать 2 страницы

UPDATE: Всем спасибо большое за внимание, специалист найден! Уважаемые специалисты по верстке! Необходим валидный и, разумеется, стопроцентно кроссброузерный (!!!) HTML+CSS дизайна Web 2.0, выполненный в основном в дивах, с умелым применением таблиц там, где они действительно необходимы. Главные ...