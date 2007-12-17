Простая верстка

UPDATE: Всем спасибо большое за внимание, специалист найден! Уважаемые специалисты по верстке! Необходим валидный и, разумеется, стопроцентно кроссброузерный (!!!) HTML+CSS дизайна Web 2.0, выполненный в основном в дивах, с умелым применением таблиц там, где они действительно необходимы. Главные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мой сотрудник по семейным обстоятельствам не может вовремя выполнить задание. Поэтому требуется помощь со стороны.
Макет простой, знающим на час работы. Требования стандартные: блочная, валидная верстка (будет проверяться). Ожидается одинаковый вид в популярных версиях IE, Firefox, Opera, Safari. Бюджет маленький. Зато компенсируется отличным отзывом. Желательно сделать сегодня к вечеру. Жду предложения сюда или в личку.
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