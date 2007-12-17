Простая верстка

Отличный верстальщик. Сразу видно мастерство и наличие большого опыта работы. Все сделал быстро и качественно. Переделывать ничего не пришлось. Как и требовалось, сайт одинаково хорошо отображается в большинстве браузеров. Очень благодарен Сергею за хорошую работу. Надеюсь и дальше будем сотрудничать, чего и другим рекомендую ;)