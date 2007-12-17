Простая верстка

$25
HTML-версткаЗавершен8 заявок228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мой сотрудник по семейным обстоятельствам не может вовремя выполнить задание. Поэтому требуется помощь со стороны.

Макет простой, знающим на час работы. Требования стандартные: блочная, валидная верстка (будет проверяться). Ожидается одинаковый вид в популярных версиях IE, Firefox, Opera, Safari. Бюджет маленький. Зато компенсируется отличным отзывом. Желательно сделать сегодня к вечеру. Жду предложения сюда или в личку.

16 лет назад
coolbit
Семен 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Webrsu
Сергей 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
16 лет назад
$25
1 день
Отличный верстальщик. Сразу видно мастерство и наличие большого опыта работы. Все сделал быстро и качественно. Переделывать ничего не пришлось. Как и требовалось, сайт одинаково хорошо отображается в большинстве браузеров. Очень благодарен Сергею за хорошую работу. Надеюсь и дальше будем сотрудничать, чего и другим рекомендую ;)
  • Похожие заказы

  • Валидная верстка в дивах

    UPDATE: Всем спасибо большое за внимание, специалист найден! Уважаемые специалисты по верстке! Необходим валидный и, разумеется, стопроцентно кроссброузерный (!!!) HTML+CSS дизайна Web 2.0, выполненный в основном в дивах, с умелым применением таблиц там, где они действительно необходимы. Главные ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка шаблонов под CMS Bitrix

    $180

    Требуется сверстать 43 страницы сайта. Дизайн шапки и элементов навигации на всех страницах кроме главной идентичен. Главная страница уникальна относительно остальных. верстка рассчитывается под разрешение 1024Х780 Требования к верстке: Кросбраузерность для Internet Explorer 6.0, FireFox, Opera Если в браузере ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Несложная вёрстка

    $20

    Есть 2 мегапростых макета (см. в приложении). Нужно сделать ХТМЛ-шаблон. Быстро, дёшево и сердито =) Шутка...таблицы, дивы не интерисуют. Бюджет по 10 за каждый. Больше нету =)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка сайта

    $50

    В связи с уточнением задания, возобновляется проект. В движок mp3 сайта, необходимо интегрировать новый дизайн PSD. Порезать и сделать качественную верстку. Все подробности по аське. Пожалуйста пишите стоимость вертски не одной страницы !

    Верстка сайта
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Css

    $20

    требуется правильно нарезать css по макету в аську 117400013

    CSS
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка макета

    $50

    Требуется верстка макета (костяк на таблицах), резина в высоту и ширину. Лучше сразу в ICQ

    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка для mp3 сайта

    $40

    Для сайта http://bisskvit.com нужна качественная верстка (.psd) В верхнюю часть вставить флэш-банер. Требования: блочная кроссбраузерная валидная верстка, CSS. подробности по ICQ. Просмотр сделанной работы на вашем хостинге.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад