Верстка макета

$50
HTML-версткаЗакрыт31 заявка375 просмотров
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Требуется верстка макета (костяк на таблицах), резина в высоту и ширину.

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16 лет назад
Nitro7
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад