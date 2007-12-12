Переверстать табличный диз в дивный

$50
HTML-версткаЗакрыт17 заявок271 просмотр
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Есть обычный сайт, сделан на таблицах. Необходимо его переверстать на дивах.

+ Оформить внутренние разделы. Всё должно быть красиво=)) (около 20 разделов)

xhtml strict !!!

Сайт mod.worldeng.ru

16 лет назад
glibru
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15 лет назад