Внести изменения в страничку

Уже есть страничка. Нужно внести в нее изменения.

К сожалению, прошлый фрилансер пропал именно на этом этапе. Ждать больше не хотим.

Есть дизайн уже все сверстано, нужно внести несколько изменений и сделать объемные красивые кнопочки.

Желателен человек, который не будет пропадать по 2 недели.