Верстка простых шаблонов - постоянное сотруднич.

HTML-версткаЗакрыт26 заявок301 просмотр
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Шаблоны простые - сайты саттелиты(примеры дизов: http://free-lance.ru/users/rdesign - работы с 23 по 28)

Верстка под cms MODx

Объемы постоянные - 12-15 заказов в месяц(к апрелю увеличение до 30-40 в месяц)

Возможен выбор кандидата, который не работал с modx - по сути они отличаются от обычной верстки только тем, что меню надо выводить в нем через их сниппет(меню строится на

  • ) описание здесь: http://www.microweb.ru/other/cms-modx/modx-wayfinder.html

    Ищется человек с оптимальным соотношением цена/качество, предпочтение низким ценам из-за постоянных заказов.

    Указывайте пожалуйста цену за 1 шаблон исходя из вышеназванных объемов.

16 лет назад
Borodach
Олег 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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