Верстка простых шаблонов - постоянное сотруднич.

Шаблоны простые - сайты саттелиты(примеры дизов: http://free-lance.ru/users/rdesign - работы с 23 по 28)

Верстка под cms MODx

Объемы постоянные - 12-15 заказов в месяц(к апрелю увеличение до 30-40 в месяц)

Возможен выбор кандидата, который не работал с modx - по сути они отличаются от обычной верстки только тем, что меню надо выводить в нем через их сниппет(меню строится на