Сверстать 2 страницы из PSD

Необходимо сверстать в HTML из PSD и интегрировать в готовый шаблон скрипт интернет-магазина и скрипт партнерской программы c минимальными функциями. Имеются скрипты: OSCommerce, ShopScript, SunShop, Post Affiliate Pro, Affiliate Network Pro, также можете использовать любые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима качественная верстка 2х страниц (главная + внутренняя). Образцы того что надо сделать прикреплены.
Рассматриваются только специалисты с Минска (Беларусь) т.к. оплата наличными при встрече и только при наличии образцов верстки.
Автоматически игнорируются все предложения, которые будут отправленны в личку. Пишем предложения сюда и исключительно сюда.
Бюджет в 50$ и не будет больше ни при каких условиях, поэтому огромная просьба ознакомиться с примерами, оценить возьметесь ли вы за проект или нет и только потом писать предложение по проекту. В противном случае вполне возможно получить отрицательный отзыв (инцидент уже был. см. прошлый проект)
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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