Сверстать 2 страницы из PSD

Необходима качественная верстка 2х страниц (главная + внутренняя). Образцы того что надо сделать прикреплены.

Рассматриваются только специалисты с Минска (Беларусь) т.к. оплата наличными при встрече и только при наличии образцов верстки.

Автоматически игнорируются все предложения, которые будут отправленны в личку. Пишем предложения сюда и исключительно сюда.

Бюджет в 50$ и не будет больше ни при каких условиях, поэтому огромная просьба ознакомиться с примерами, оценить возьметесь ли вы за проект или нет и только потом писать предложение по проекту. В противном случае вполне возможно получить отрицательный отзыв (инцидент уже был. см. прошлый проект)