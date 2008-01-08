Верска под дле

Добрый день! Есть необходимость нарезать и сверстать сайт под Joomla. От меня исходник psd. В разработанном шаблоне необходимо учесть ряд деталей, а именно: 1. Шапка чуть-чуть по позже будет переделываться. С левой стороны будет пририсован крест под или ...