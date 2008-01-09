Верстка шаблона под Drupal

Владимир начинал работать по одной задаче, но в ходе работы пришлось добавить требования, с которыми он успешно справился, сделал все хорошо, но немного затянуто, видимо было связано с предновогодней суматохой. Приятно работать с человеком который понимает что делает. Спасибо, обязательно обратимся еще.