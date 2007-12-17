Верстка под WordPress

Нужно сделать 10 хороших тем для вордпресс (дизайн + верстка)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Из psd-макета сверстать шаблон под WordPress + прикрутить пару простых плагинов.
Оставляйте контакты, стоимость, портфель.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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