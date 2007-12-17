Верстка под WordPress

HTML-версткаЗавершен7 заявок205 просмотров
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Из psd-макета сверстать шаблон под WordPress + прикрутить пару простых плагинов.

Оставляйте контакты, стоимость, портфель.

WordPress
16 лет назад
video-best
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
lordsc
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$40
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
адекватный заказчик ) сразу после выполнения работы перечислил оплату. вобщем работать с ним можно и даже нужно.
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