Сверстать дизайн под шаблон DLE

Нужно чуть подправить дивовую вёрстку для грамотного отображения в ие6. В остальных браузерах всё хорошо. Победителю- отзыв+ чуть денег и работа с понедельника. Сделать нужно сегодня, часов до 3х дня по Москве. Оставляйте свою аську, если уверены, ...