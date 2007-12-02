Сверстать дизайн под шаблон DLE

Темплейт уже сделан, просто он плывет, надо его поправить. Заплнитьб сайт содержанием - содержение будет дано. Еще надо ручифицировать мою версиюю ждумлы, то есть установить ркусский локал.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать дизайн под типовой ( то есть стандартный набор функций ). шаблон DLE.
Выслушаю ваши предложения.
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