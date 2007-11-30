Правка дивовой вёрстки

Нужно чуть подправить дивовую вёрстку для грамотного отображения в ие6. В остальных браузерах всё хорошо.

Победителю- отзыв+ чуть денег и работа с понедельника.

Сделать нужно сегодня, часов до 3х дня по Москве.

Оставляйте свою аську, если уверены, что сможете.