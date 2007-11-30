Верстка под osСommerce

Есть два psd-файла. Есть скрипты. Необходимо сделать две веб-страницы
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Необходима верстка psd макета под oscommerce CRE Loaded.
Предложения принимаются только от тех, кто готов начать работу сегодня.
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