Вёрстка главной страницы

Профессиональная HTML верстка веб-приложения Мобильный Интернет Офис, с использованием слоев (блочная верстка), "резиновая", под Explorer 6.0 и 7.0. Объем работы: примерно 20 страниц. Срок 15 рабочих дней. Оптимизация графики для ускорения подгрузки страниц. Контакты: [email protected] 231-100-491 Иван 402-638-10 Дмитрий
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется табличная верстка очень сложного макета для сайта промо-группы. Обилие графики. Необходима правка нескольких(2-3) элементов макета. Оставляйте суммы и сроки. Желательно сделать работу в течение 1 недели.
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