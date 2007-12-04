Вёрстка главной страницы

$250
HTML-версткаЗавершен18 заявок169 просмотров
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Требуется табличная верстка очень сложного макета для сайта промо-группы. Обилие графики. Необходима правка нескольких(2-3) элементов макета. Оставляйте суммы и сроки. Желательно сделать работу в течение 1 недели.

16 лет назад
Troyc
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Diskont
Рр 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$120
7 дней
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