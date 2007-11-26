Профессиональная верстка веб-приложения на аяксе

$700
HTML-версткаЗакрыт15 заявок265 просмотров
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Профессиональная HTML верстка веб-приложения Мобильный Интернет Офис, с использованием слоев (блочная верстка), "резиновая", под Explorer 6.0 и 7.0. Объем работы: примерно 20 страниц. Срок 15 рабочих дней. Оптимизация графики для ускорения подгрузки страниц.

Контакты:

[email protected]

231-100-491 Иван

402-638-10 Дмитрий

16 лет назад
Brouzy
Иван 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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