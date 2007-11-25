Натянуть на HostCMS Free дизайн

Крайне недаволен работой этого человека. положиться на него невозможно. подвел 2 раза. Один раз подставил меня пропав. Второй раз ситуация вточности повторилась подставил моего друга,которому посоветовал его, т.к немог выполнить сам заказ. Решать вам но я точно к нему больши никогда необращусь