Добавить пару статичных страничек на сайт

$50
HTML-версткаЗавершен33 заявки316 просмотров
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Необходимо добавить одну статичную страничку на сайт http://blagodat.com.ua/ (сайт сверстан в статике). Добавить в 10 страничках пункт меню на новую. В прайс добавить 40 позиций. Станички можно будет скачать в архиве с ФТП.

16 лет назад
kolpakov
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
k0r1
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
Илья, спасибо за работу! Было приятно сотрудничать. Понравилось, что вопросов не много, а те что были - сугубо по делу! Верю, что как человека исполнительного и ответственного, вас ждет хорошее будущее на этом сайте. Удачи!
Прекрасный заказчик! На возникающие по ходу исполнения работы вопросы Михаил отвечал быстро, кратко и исчерпывающе. Оплатил выполненную работу сразу по выполнению. Почаще бы такие люди попадались!
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