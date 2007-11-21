Вёрстка простых страниц

На входе - дизайн страниц (внутренний интерфейс сайта) в psd, на выходе - html шаблоны (далее на движок сайта их прикручиваем сами - т.е. это от вас не требуется).

Страниц 5 штук - все очень простые и похожи друг на друга (см. пример)

Оплата поэтапная.

Предложения без цены рассматриваться не будут.