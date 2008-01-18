Верстка 2-х тем для ShopScript Free

1. Нужно сверстать 1 дизайн под шопскрипт фри (верстка как главной страницы, так и страницы отображения товара, т.е. создание полной темы для ШС фри)

2. Сделать тему такую же (для ШС фри) из сверстанного дизайна - www.vbkmarket.ru

Внимание: Утром стулья, вечером деньги, никакой предоплаты!

Показываете тему на своем хосте, плачу деньги, получаю темы.

Либо сразу мне все присылаете, смотрю, оплачиваю.