Верстка 2-х тем для ShopScript Free

Ищу человека хорошо разбирающейся с системе DLE-NEWS. Требования : Хорошо разбираться во всех тонкостях DLE-NEWS Умение верстать дизайн для этой системы. дальнейшее сотрудничество. В данный момент есть три проекта. Приветствую знания программирования в php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужно сверстать 1 дизайн под шопскрипт фри (верстка как главной страницы, так и страницы отображения товара, т.е. создание полной темы для ШС фри)
2. Сделать тему такую же (для ШС фри) из сверстанного дизайна - www.vbkmarket.ru
Внимание: Утром стулья, вечером деньги, никакой предоплаты!
Показываете тему на своем хосте, плачу деньги, получаю темы.
Либо сразу мне все присылаете, смотрю, оплачиваю.
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