Шаблон Joomla 1.x

Необходимо по сверстанному макету сделать шаблон для Joomla. Дизайн сайт и структура его по адресу http://custom.dnestr.info. Сейчас использован другой движок.

От Вас сроки и стоимость, и по-возможности примеры работ по шаблонам для этой системы.

С уважением, Митрофанов Артем.