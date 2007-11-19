Шаблон Joomla 1.x

HTML-версткаЗакрыт2 заявки151 просмотр
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Необходимо по сверстанному макету сделать шаблон для Joomla. Дизайн сайт и структура его по адресу http://custom.dnestr.info. Сейчас использован другой движок.

От Вас сроки и стоимость, и по-возможности примеры работ по шаблонам для этой системы.

С уважением, Митрофанов Артем.

Joomla
16 лет назад
proffil
Артем 
34 годаГермания
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kaom
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$40
3 дня
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