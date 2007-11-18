Верстка кроссбраузерная

Здравствуйте, фрилансеры.

Надо сверстать легкий макет + посадить на движок(он тоже легкий).

Вертска должна быть кроссбраузеная + один к одному как в ПСД.

ВЕРСТКУ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ТОТ КТО ПОНИМАЕТ ЧТО ТАКОЙ PHP.

Все что надо в прикрепленном файле.

В архиве макет ПСД и движок с дамп базой.

Предоплаты нет, так как это макет сверстали с предоплатой но сделали мне что то не похожий на мой макет.

Если что на аска 668599.

Было бы супер если сегодня верстку закончили