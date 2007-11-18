Верстка кроссбраузерная

HTML-версткаЗакрыт7 заявок237 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, фрилансеры.

Надо сверстать легкий макет + посадить на движок(он тоже легкий).

Вертска должна быть кроссбраузеная + один к одному как в ПСД.

ВЕРСТКУ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ТОТ КТО ПОНИМАЕТ ЧТО ТАКОЙ PHP.

Все что надо в прикрепленном файле.

В архиве макет ПСД и движок с дамп базой.

Предоплаты нет, так как это макет сверстали с предоплатой но сделали мне что то не похожий на мой макет.

Если что на аска 668599.

Было бы супер если сегодня верстку закончили

16 лет назад
fabdes
35 летУзбекистан
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен второй сайт на основе имеющегося шаблона

    ПРОЕКТ ОТКРЫТ ЗАНОВО! Девушка, которая определена исчезла. Есть сайт, работает на ModX. Есть желание его повторить под другой контент. Изменения в дизайне - минимальные. Возможно есть косяки, надо посмотреть, поправить. Основная задача - вбить новый ...

    HTML-верстка2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вёрстка страниц сайта

    $100

    требуется сверстать страницы сайта.предоставляется psd файл.В приложении примерный макет сайта. Предложения пишите в icq: 482897587

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работы по сайту

    $30

    Приветствую! Нужно произвести небольшие доработки и оптимизировать сайт. Сроки: 3и дня -- С Уважением, Дмитрий

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дособрать html

    $50

    Всегото нужно дособрать DIV-ами уже порезаный html ЦЕНА 200руб. Если кто скажет мало, посмотрите чего нужно сделать, опытному человеку макс. 30мин работы. стили, порезанные images-ы есть Готовый html c div + css нужен завтра до обеда

    HTML
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка шаблона сайта, удовлетворяющая требованиям

    $50

    Требования к верстке шаблона. 1. Корректное отображение под 1024х768, 1280х1024, 800х600. 2. Корректное отображение под IE, FF, Opera. 3. При разрешениях 1024х768, 1280х1024 и более высоких, страница растягивается на весь экран по ширине и высоте, т.е. не вылазит ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Исправить верстку

    Здравствуйте, фрилансеры! Мне сверстали дизайн но не до конца. Так как верстальщик заболел и он не мог довести его до конца. Макет уже сверстан только не кроссбраузерная. Вот и вам задача исправить верстку. Я на заметок ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сверстать сайт и сделать тему для CMS Drupal

    $70

    Есть дизайн блога в исходниках PSD, нужно сверстать тему для Drupal. Скрин прикреплен к проекту. Потом вышлю полный файл. Хотелось бы качественной работы. Поэтому нужны только люди с опытом верстки для Друпал. Покажите сразу примеры ...

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад