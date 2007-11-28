Сверстать сайт и сделать тему для CMS Drupal

Есть дизайн блога в исходниках PSD, нужно сверстать тему для Drupal. Скрин прикреплен к проекту. Потом вышлю полный файл.

Хотелось бы качественной работы. Поэтому нужны только люди с опытом верстки для Друпал. Покажите сразу примеры ваших работ.