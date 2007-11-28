Сверстать сайт и сделать тему для CMS Drupal

$70
HTML-версткаЗавершен5 заявок191 просмотр
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Есть дизайн блога в исходниках PSD, нужно сверстать тему для Drupal. Скрин прикреплен к проекту. Потом вышлю полный файл.

Хотелось бы качественной работы. Поэтому нужны только люди с опытом верстки для Друпал. Покажите сразу примеры ваших работ.

Drupal
16 лет назад
Hallo
73 годаЧехия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Vladimir_VV
Владимир 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Быстро сделал все как надо. Исправил то, что я попросил.
Было приятно сотрудничать. Ответственный заказчик, своевременно оплачивающий работу. Грамотно сформулированная задача - залог успеха.
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