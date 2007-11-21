Верстка под hostcms

HTML-версткаЗавершен6 заявок164 просмотра
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Есть уже сверстанный шаблон сайта, необходимо натянуть его на hostcms, ваши сроки и цены только в комментарии

16 лет назад
rydx
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
EllE
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
Весьма доволен качеством исполнения, при возможности обязательно буду еще работать. Все сделано было качественно и быстро.
Заказчик ответственный... Приятно работать с такими людьми... Работу оплатил полностью и без задержек.
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