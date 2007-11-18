Подправить сайт

$20
HTML-версткаЗавершен8 заявок291 просмотр
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Приветствую!

Небольшая работа для верстальщиков.

Нужно доработать сайт на бесплатной системе, что нужно сделать:

1) Добавить фон под контент

3) перенести динамическое меню с верстки на движёк

4) создай в админке страницы

5) сделать все ссылки и проверить правильноть работы всех страниц (до 10)

Знающим людям, работы на 1 час - 2.

Жду ценовой политики. Задание выполнить нужно срочно!

С Уважением, Дмитрий

16 лет назад
pavlov35
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
ascetic
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$20
Отличный человек, отличная работа! Знает себе цену! Работать с ним, одно удовольствие. Сотрудничаем далее ... P.s. Выручил в нужны момент, за это ему, отдельная благодарность. С Уважением, Дмитрий
Просто приятно работать. Дмитрий все время был на связи, по проекту давал исчерпывающую информацию, советы и прислушивался к моим рекомендациям. Оплата была произведена в полном объеме и вовремя. Дмитрий отлично разбирается в деле и людях. Порядочность, понимание и щедрость. Будем сотрудничать и дальше. Всем рекомендую.
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