Доработка шаблона для phpBB3 (Olympus)

Всем известен стиль prosilver в phpBB3. На его базе был создан ещё один. Необходимо сдлать колонку для навигации слева от списка форумов и дополнительных страниц (см. файл) и индикацию (он-лайн/офф-лайн) в сообщениях пользователей.

CSS стили должны соблюдаться (т.е. шрифты в будущей колонке соотвествовать шрифтам списка форумов).

На рисунке расположение примерное, некрасивое. В частности возможно было бы лучше, если б верхняяя фаска колонки была бы на одном уровне с верхней фаской списка форумов. Тут уж на вкус исполнителя.

Сам шаблон будет предоставлен отдельно. Как всегда торопиться не нужно, сроки не критичны.