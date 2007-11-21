Доработка шаблона для phpBB3 (Olympus)

HTML-версткаЗавершен4 заявки161 просмотр
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Всем известен стиль prosilver в phpBB3. На его базе был создан ещё один. Необходимо сдлать колонку для навигации слева от списка форумов и дополнительных страниц (см. файл) и индикацию (он-лайн/офф-лайн) в сообщениях пользователей.

CSS стили должны соблюдаться (т.е. шрифты в будущей колонке соотвествовать шрифтам списка форумов).

На рисунке расположение примерное, некрасивое. В частности возможно было бы лучше, если б верхняяя фаска колонки была бы на одном уровне с верхней фаской списка форумов. Тут уж на вкус исполнителя.

Сам шаблон будет предоставлен отдельно. Как всегда торопиться не нужно, сроки не критичны.

PHP
16 лет назад
Polyaxe
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DarkDefender
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
Толковый исполнитель. Работа выполнена качественно и в срок. Хочется отметить инициативность, конструктивное мышление и, самое главное, пунктуальность Игоря. Исключительно положительные впечатления от сотрудничества. Спасибо!
Очень понравилось работать с Василием. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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